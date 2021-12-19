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Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2) - Son Dakika

Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)

19.12.2021 19:56
Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2)

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

ANTALYA'nın Akseki ilçesine cenaze için gelip, geceyi yayla evinde geçiren 4 kişi, bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile mahsur kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Süleyman Çelik, Tolga Çelik, Vural Çelik ve Hüseyin Çelik, bir yakınlarının cenazesine katılmak için dün Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'ne geldi. 4 kişi, geceyi mahalleye bağlı yayladaki evlerinde geçirdi. Sabah uyanınca bölgede kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını gören 4 kişi, mahsur kaldıklarını anlayınca Konya'nın Seydişehir Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar nedeniyle kapanan yolun açılıp, 4 kişinin kurtarılması için bölgeye ekip gönderildi.Haber: Ali SAYLAM SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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Manavgat, Antalya, Cenaze, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenaze için geldiler, kar nedeniyle yayla evinde mahsur kaldılar (2) - Son Dakika
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