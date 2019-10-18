Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı
1 saat önce
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralıÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı
ÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan cenaze için Çankırı'ya gelen 34 VN 2677 plakalı Cemil Güney idaresinde bulunan 32 yolcunun bulunduğu otobüs zeminin kaygan olmasından dolayı yan yattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların bir kısmını Çankırı Devlet Hastanesine diğer kısmını ise Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olayda kimse hayatını kaybetmezken 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.
Siyasi parti binalarına bombalı ve molotoflu saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı İstanbul Valiliğinde kayıtsız Suriyelilere ilişkin açıklama Çankırı'da cenazeye giden yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı