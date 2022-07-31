Irak 'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK 'ya yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi Kahramanmaraş 'a getirildi. Askeri uçakla getirilen şehidin naaşını Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun , TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç , 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , daire amirleri ve vatandaşlar karşıladı.Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerler tarafından taşınırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Mehmet Burak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak (2) - Son Dakika

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