Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar - Son Dakika

Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

07.01.2021 16:50
Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar, System.String[]

Hindistan'da hayatını kaybeden 55 yaşındaki bir adamın komşuları, evde yaptıkları aramada hesap cüzdanı buldu. Kimsesiz adamın cenaze masrafları için bankaya para çekmeye giden komşular, müdürü ikna edemeyince cesedi bankaya taşıdı.

Bihar eyelatine bağlı bir köyde tek başına yaşayan Mahesh Yadav isimli adam geçen salı günü hayatını kaybetti. Bir hastalık nedeniyle aile üyelerinin tamamını kaybeden Yadav'ın cesedi komşuları tarafından bulundu.

Komşular, cenaze töreni masraflarını karşılamak için evde arama yapmalarına rağmen para veya paraya çevrilecek değerli eşya bulmadılar. Yadav'ın banka hesabında bir miktar para olduğunu gösteren hesap cüzdanını bulan komşuları, bankaya gidip cenaze masrafları için para çekmek istedi.

BANKA MÜDÜRÜNÜ İKNA EDEMEDİLER

Bankacı Sanjeev Kumar, komşulara Yadav'in hesabından cenaze işlemleri için para vermeyi kabul etmeyince komşular banka müdürünü inandırmak için talihsiz adamın cenazesini bankaya taşıdı.

PARAYI VERMEK ZORUNDA KALDI

Cenaze ile bankaya gelen komşular, Yadav'ın hesabından kendilerine para verilmeden bankadan ayrılmayacaklarını söyleyince banka müdürü cenaze töreni için yetecek kadar para verdi.

Yadav'ın komşusu Shakuntala Devi, yaşlı adamın bir hastalıktan dolayı tüm ailesini kaybettiğini, uzun süredir hasta olduğu için komşuları olarak kendisine yemek verdiklerini söyledi.

Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar

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Son Dakika Dünya Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar - Son Dakika Dünya


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