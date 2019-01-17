Cenaze Namazı Kılan Cemaatin Üzerine Tente Düştü
1 saat önce
Cenaze namazı kılan cemaatin üzerine tente düştü Fırtınanın söktüğü tente namaz kılanların üzerine düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde camide cenaze namazı kılan cemaatin üzerine fırtınanın yerinden söktüğü tente düştü, olayda 2 kişi yaralandı.
Cenaze namazı kılan cemaatin üzerine tente düştü
Fırtınanın söktüğü tente namaz kılanların üzerine düştü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde camide cenaze namazı kılan cemaatin üzerine fırtınanın yerinden söktüğü tente düştü, olayda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesinde meydana geldi. Sabah
saatlerinde kentte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mahallede bulunan Hacı Lütfullah Cami'sinde cenaze namazını kılan vatandaşların üzerine fırtınanın yerinde söktüğü tente namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavisi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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