Cenaze Namazı Kılanların Üstüne Tente Düştü: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'da cenaze namazı kılan cemaatin üzerine şiddetli rüzgarın söktüğü tentenin düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da cenaze namazı kılan cemaatin üzerine şiddetli rüzgarın söktüğü tentenin düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir grup vatandaş, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı için toplandı.
Namaz esnasında şiddetli rüzgarın etkisiyle cami avlusunda bulunan demir direkli tente cemaatin üzerine düştü.
Yaralanan kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze işlemleri ise yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:05 Kaynak: AA
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