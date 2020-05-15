Cenaze namazı kılınan köyde korona virüsten üçüncü ölüm - Son Dakika

Cenaze namazı kılınan köyde korona virüsten üçüncü ölüm

Taşkınpaşa köyünde korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişi daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinden vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden İsmet A.'nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edilecek.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süreci ikinci defa uzatılmıştı.