Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler

11.07.2023 17:13

Zonguldak'ta Ercan Ayaz'ın cenaze töreninde akrabalar arasında çıkan kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavgayı ayırmak için AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar ve cami görevlileri müdahale etti. Polis ekipleri olayın daha da büyümemesi için biber gazıyla müdahale etti.

Zonguldak'ta bir kişinin cenaze töreni sırasında akrabalar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar da müdahale etti. Kavga güçlükle sona erdirildi.

Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler

AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay öğlen saatlerinde Uzun Mehmet camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Ayaz isimli kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde merhum Ayaz'ın akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler

ESKİ MİLLETVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. O sırada başka bir cenazeye katılım sağlayan AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı.

Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler

POLİS EKİPLERİ CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi. Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı Zonguldak'taki sel felaketinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak, kavga, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu
16:47 Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı
16:43 Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu
16:43 Kritik görüşme öncesi ilk kare! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi
16:26 Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor
16:22 Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor
15:56 Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler: 20 yaşında bir kızla cinsel olarak birlikte olabilirim
15:52 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak sözler: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim
15:47 Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor
15:44 Kılıçdaroğlu tek tek isim sayıp Erdoğan'a seslendi: AB'nin yolu onları serbest bırakmandan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 17:15:19. #1.11#
SON DAKİKA: Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement