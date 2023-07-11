Cenaze namazı öncesi cami avlusunda tekme tokat kavga ettiler

Zonguldak'ta bir kişinin cenaze töreni sırasında akrabalar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar da müdahale etti. Kavga güçlükle sona erdirildi.

AKRABALAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay öğlen saatlerinde Uzun Mehmet camiinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Ayaz isimli kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesinde merhum Ayaz'ın akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ESKİ MİLLETVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Kavga sırasında tekme ve tokatlar havada uçuştu. O sırada başka bir cenazeye katılım sağlayan AK Parti eski Milletvekili Özcan Ulupınar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Cami görevlilerinin de araya girmesiyle kavga ayrıldı.

POLİS EKİPLERİ CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Olayların daha da büyümemesi için polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri biber gazlarıyla cenaze töreni tamamlanana kadar cami avlusunda bekledi. Cenaze töreni tamamlanmasıyla kavgaya karışan şahıslar olay yerinden ayrıldı.