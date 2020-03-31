Cenaze namazında korona virüs tedbiri - Son Dakika

Avcılar'da, 66 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazında, korona virüs tedbirleri kapsamında aralıklarla saf tutuldu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma Namazları ve cemaat ile namaz kılma yasaklandı. Yasaklar kapsamında vatandaşların toplu şekilde namaz kılmalarına izin verilmiyor. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de kanser rahatsızlığına bağlı 66 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazı Avcılar Merkez Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazında da korona virüs tedbirlerine uyuldu. Cenaze namazı kılan cemaat, safların arasında yaklaşık 1 metre boşluk bırakarak namaz kıldı. - İSTANBUL