Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria 'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden İbrahim en-Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Cemal Taha için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Filistinli gruplara bağlı silahlı kişiler de katıldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika

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