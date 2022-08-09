İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni

09.08.2022 17:51
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni

Cenaze törenine katılan kalabalıktan detay Cenazelerin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden...

Cenaze törenine katılan kalabalıktan detay

Cenazelerin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden İbrahim en-Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Cemal Taha için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Filistinli gruplara bağlı silahlı kişiler de katıldı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika
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