Cenaze törenine katılan kalabalıktan detay
Cenazelerin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması
Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden İbrahim en-Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Cemal Taha için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Filistinli gruplara bağlı silahlı kişiler de katıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni - Son Dakika