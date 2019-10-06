Son Dakika Haberleri: Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralı

1 saat önce

Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yakınlarının cenazesine giden Bayram D. idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı.

Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir yakınlarının cenazesine giden Bayram D. idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere İslahiye ilçesi istikametine seyir eden Bayram D idaresindeki 17 R 1821 plakalı otomobil, karayolunun 87. kilometresinde Kozdere kavşağı mevkisinde Halil Kidaresindeki 27 BL 300 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada dün akşam vefat eden yakınlarının cenazesine giden Bayram D ve Didar D. ağır yaralanarak Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Halil K ile her iki araçta bulunan yolcular, Kerime E.(50), Selinay D(5), Fatma D.(27), Hilal C. (7), Nazlı K.(75), Sultan K.(71), Hanifi D.(30), Mustafa C.(38), Fadime C.olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

kazayı haber alınca hastaneye gelen yaralıların yakınları ise kazanın meydana geldiği kavşağın hatalı olduğunu belirterek, bölgeye trafik ışıklarının takılmasını istedi.

Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te akraba faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 19:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cenaze yolunda feci kaza: 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]