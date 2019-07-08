Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Sinop'ta içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:17 Kaynak: İHA
'ta içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Boyabat
eski karayolu Dranaz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Aluç köyündeki yakınlarının cenazesine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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