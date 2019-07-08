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Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

10 dakika önce

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralıSİNOP - Sinop'ta cenazeye giden vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
SİNOP - Sinop'ta cenazeye giden vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Boyabat eski kara yolu Dranaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Aluç köyündeki yakınlarının cenazesine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kadın yolcu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunanların köydeki bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
Sinop, Yerel
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