Yakınlarının cenazesine giderken iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi: 2 ölü, 3 yaralı

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Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelmekte hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

3 YARALI KARABÜK'E SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yandan, isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yanında bulunan 2 kadın ile birlikte ambulanslarla Karabük'e sevk edildi.