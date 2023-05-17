Yakınlarının cenazesine giderken iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yakınlarının cenazesine giderken iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi: 2 ölü, 3 yaralı

17.05.2023 19:01

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin içindeki kişilerin, yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Eflani ilçesine bağlı Çalıkahvesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İlk bilgilere yakınlarının cenazesi için Selalmazlar köyüne giden Yaşar Umur idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelmekte hafif ticari araç Çalıkahvesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

3 YARALI KARABÜK'E SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre sürücü Yaşar Umar ile otomobilde bulunan Ayşe Umar olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer yandan, isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, yanında bulunan 2 kadın ile birlikte ambulanslarla Karabük'e sevk edildi.

Cenaze yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakınlarının cenazesine giderken iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:50 HÜDA PAR, itirazlar sonucu vekil sayısının düştüğü iddialarını yalanladı: Tam tersine oyumuz arttı
18:36 Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler
18:31 Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23
18:06 Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı coşturan mesaj: Bu senenin sihri 23
17:39 Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı
17:35 Erdoğan'dan müjde geldi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
17:34 Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Başkentteki fırtınada koca koltuk kağıt gibi uçtu
17:25 Müjdeyi canlı yayında Erdoğan verdi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
17:26 Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" Twitter hesabının sahibi gözaltına alındı
17:26 Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 19:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yakınlarının cenazesine giderken iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement