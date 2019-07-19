Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan
Duman idaresindeki 34 AHF 169 plakalı otomobil, Tokat- Amasya
kara yolu Kuruçay
mevkisinde İsmail Taşdemir
'in kullandığı 05 DN 403 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman
, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç
ve Şirin Taşdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi
ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı. Süleyman Mutlu
, Turhal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.