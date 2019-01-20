Son Dakika Haberleri: Cenaze Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Cenaze Yolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

29 dakika önce

Cenaze yolunda trafik kazası: 3 yaralı Cenazelerinin olduğu hastaneye yaralı olarak gittilerDİYARBAKIR - Diyarbakır'da akrabasının öldüğünü duyan aile, cenazeye yetişmeye çalışırken kaza geçirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Cenaze yolunda trafik kazası: 3 yaralı
Cenazelerinin olduğu hastaneye yaralı olarak gittiler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akrabasının öldüğünü duyan aile, cenazeye yetişmeye çalışırken kaza geçirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır 50 metrelik yol üzerinde trafik kazası meydan geldi. Edinilen bilgilere göre 20 AR 060 plakalı otomobil sürücüsü A.E. akrabasının öldüğünü duyunca hastaneye gitmek için 3 kuzeniyle yola çıktı. İddiaya göre A.E. telefonu çaldığı esnada sessize almak için telefonu cebinden çıkartırken bir anlık dalgınlıkla kavşağı fark etmedi. Aniden direksiyonu kıran A.E. kontrolü kaybederek refüje yuvarlandı. 5 takla atan otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

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