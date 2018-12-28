Cenaze Yolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı
36 dakika önce
Erzincan'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Erzincan
'da yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum
istikametine giden Turan Açık
'ın kullandığı 06 BZ 0151 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunda bulunan Kargın beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan Kenan Açık, Musap Açık, Rıdvan Açık ve Sıttık Ağırbaş Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsteki 11 kişinin Zonguldak
'tan memleketleri Van
'daki akrabalarının cenazesine giderken gerçekleştiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:49 Kaynak: AA
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