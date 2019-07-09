Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde akrabalarının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hüseyin Gül
(38) idaresindeki 41 H 9695 plakalı otomobil, Kayadüzü
mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer (29), Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı. İtfaiye
ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, akrabalarının Samsun
'un Havza
ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmit
'ten yola çıktığı öğrenildi.