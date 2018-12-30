Cenaze Yolunda Zincirleme Kaza
1 saat önce
Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesinden Mardin'in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi.
Şanlıurfa
'nin Viranşehir
ilçesinden Mardin
'in Derik
ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin arasında yaşandı. Özkan ailesinin cenazesini taşıyan konvoy, Üçyol
mevkisinde kaza yaptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar üst üste bindi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:48 Kaynak: İHA
Selami Şahin, Vefat Eden Ağabeyinin Tabutunun Üstüne Kapandı
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Saldırgan, Evliyken Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eski Eşini Kalçasından Bıçakladı
Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı