"Cenazede bulunmak sünnet-i müekkededir"

Türkiye Gazetesi yazarı, Tarihçi Vehbi Tülek yazısında, cenazede bulunmanın sünneti müekkede olduğunu anlattı.



Tarihçi-Yazar Vehbi Tülek'in yazısı şöyle:



"Şihabüddin ibn-i Hicci hazretleri Şafii fıkıh alimidir. 751'de (m. 1350) Şam'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kudüs, Medine ve Halep gibi şehirlerde ilim tahsil etti. Şam'da müderrislik, kadı naibliğini ve Emeviyye Camii'nin hatipliğini yaptı. 816'da (m. 1413) vefat etti. Buyurdu ki; 'Cenaze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ ayak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, on adım önde, on adım arkada taşınır. Hepsi kırk adım eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki; 'Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı affolur.'



Cenazeyi taşıdıktan sonra, arkasından yürümelidir. Peygamberimiz 'sallallahü aleyhi ve sellem', Sa'd bin Mu'azın 'radıyallahü anh' cenazesini taşıdı. Cenazeyi (Beynel'amüdeyn) taşımak, yani sedye gibi, biri önde, biri arkada olmak mekrühdur. (Terbi') şeklinde, yani omuzda, kolundan el ile tutarak dört kişinin taşıması sünnettir. Omuz, kolu altına geçirilmez. Tabutun kolu el ile tutulup omuz üstüne alınır. Cenazeyi sırtta ve hayvan üstünde taşımak caiz değildir. Süt çocuğunu ve biraz büyüğünü, bir kişi iki eli üzerinde götürür. Bu kişi, hayvan üzerinde de olabilir. Büyük çocuklar, tabut ile götürülür.



Cenazeyi, meyyiti sarsmayacak kadar, hızlı götürmelidir. Cemaat çok olsun diye cuma namazından sonraya bırakmak mekrühtur. Cenazeyi gömerken, cuma namazını kaçırmak tehlikesi olursa, bu zaman cenaze namazı, cuma namazından sonraya bırakılabilir. Bayram namazı cenaze namazından önce, hazır olan cenazenin namazı da bayram hutbesinden önce kılınır. Musallada cenaze namazı için bekleyenler, cenaze yere konmadan önce ayağa kalkmazlar. Musallada oturanlar, cenaze gelince, ayağa kalkmamalıdır. Cenazede bulunanlar, Şafii mezhebinde cenazenin önünde gider. Cenazede bulunmak sünnet-i müekkededir. Meyyiti büyük mezarlıkta gömmek lazım ve çok faydalıdır. Salihlere ve evliyaya 'rahmetullahi teala aleyhim ecmain' yakın defnetmelidir.



Rutübetli yerlerde defnetmek iyi değildir. Mümkün olduğu kadar kuru yerlere defnetmelidir. Nemli yerde defin, çabuk çürümesine sebep olur. Din-i islamda, meyyitin geç çürümesi lazımdır. Toprak nemli veya gevşek olursa, tabut ile gömmek iyi olur." - İSTANBUL