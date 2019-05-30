Cenazede dernek başkanını öldüren sanığın yargılandığı dava

Kayseri'de, iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de, iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Cezmi Yıldırım ve maktul Barbaros'un yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için sevk edildiği Adli Tıp Kurumundan cevap gelmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının, sanığın tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Yıldırım, "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Eylül'e erteledi.

Maktul yakınları, duruşmanın ardından salondan çıkarılan sanık Yıldırım'a tepki gösterdi.

Olay

Kayseri'de 2 Ekim 2018'de merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sırasında fenalık geçiren Rıfat Yıldırım, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ertesi gün, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi'nin bahçesinde Rıfat Yıldırım'ın cenaze töreni esnasında camiye gelen Bekir Barbaros, Cezmi Yıldırım tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Otomobille kaçan saldırgan gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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