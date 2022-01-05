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Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü - Son Dakika

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

05.01.2022 10:28

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın evde dua okunurken kafasına tavandan beton düşmesi sonucu yaralandı Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın, evde dua okunurken kafasına tavandan beton parçası düşmesi sonucu...

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın evde dua okunurken kafasına tavandan beton düşmesi sonucu yaralandı

ADANA - Adana'da eniştesinin cenazesine giden bir kadın, evde dua okunurken kafasına tavandan beton parçası düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Solguntekin bir süre önce hayatını kaybetti. Solguntekin'in evinde mevlit düzenlendi. Mevlide baldızı Dursun Cengiz de geldi. Evin içinde Solguntekin için dua okunmaya başlandı. Bu sırada tavanda beton parçası koparak düştü. Beton parçalarının bir kısmı çekyatta oturan Cengiz'un kafasına düştü. Cenazeye gelenler kadının kanlar içinde kalmasıyla şaşkına döndü. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Bu sırada cenazeye gelen ve aynı oda da bulunan bir kadın ise, "Önce ben oraya oturacaktım son anda vazgeçip karşıya oturdum. Dua okunurken önce çıtır çıtır diye ses geldi sona bir gürültüyle beton parçası aşağı düştü. Dursun Cengiz beton parçalarının kafasına gelmesi sonucu yaralandı. Ne olduğunu anlamadık çok korktuk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü
Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü
Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü

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Adana, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenazede dua okunurken kafasına beton parçası düştü - Son Dakika
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