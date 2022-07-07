Cenazede, öldürülen oğlunun mezarına elleriyle toprak attı - Son Dakika
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Cenazede, öldürülen oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

07.07.2022 17:59
Cenazede, öldürülen oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

MUĞLA'da aralarında para meselesi bulunan kişiler tarafından uyuşturulup tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen Ümit Erol'un (50) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MUĞLA'da aralarında para meselesi bulunan kişiler tarafından uyuşturulup tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlenen Ümit Erol'un (50) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol, oğlunun mezarına elleriyle toprak attı.

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran günü saat 00.30 sıralarında yürüyen kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi.

Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.UYUŞTURULUP, TABANCAYLA VURULMUŞSoruşturma kapsamında H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi.Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyuşturup tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ümit Erol'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Bodrum'a getirildi. Öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda Erol için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Erol, dualarla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol'un oğlunun mezarına avuçlarıyla toprak attığı görüldü.


YORUMLAR
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Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu Cesedi, kum dolu çuval içerisinde bulunmuştu Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme Bodrum Ortakent'te Yarım Milyon Metrekarelik Özelleştirme
Kaynak: DHA

Ümit Erol, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazede, öldürülen oğlunun mezarına elleriyle toprak attı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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