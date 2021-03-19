Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi - Son Dakika

Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

19.03.2021 10:50
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi, System.String[]

Son dakika haberleri: Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan Şerif Aydoğmuş isimli vatandaş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın merhum için helallik istediği...

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Mustafa Zeki Çiner isimli şahsın cenaze namazına katılan Şerif Aydoğmuş isimli vatandaş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı gerekçesiyle, imamın merhum için helallik istediği esnada hakkını helal etmediğini söyledi.

Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çiner isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğmuş isimli bir şahıs haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi. Aydoğmuş'un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğmuş'u yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.

Öte yandan, Çiner ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.

"40 YILLIK KULLANIMINI BANA VERECEĞİNİ SÖZÜNÜ VERMİŞTİ"

Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğmuş, "Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik" dedi.

"O BİNANIN TAMAMINI BEN YAPTIM"

2000'li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğmuş, "Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi
Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi

Aydoğmuş, İnşaat, Cenaze, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Cenazede töreninde ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei