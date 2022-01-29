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CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika

CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI

29.01.2022 17:07

MANİSA'nın Kula ilçesinde cenazeden dönen araç, ilçe merkezinde kaza yaptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde cenazeden dönen araç, ilçe merkezinde kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nden gelen Selma Gökçe (44) idaresindeki 34 EA 9717 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Şahin Sedat (32) idaresindeki 64 BM 655 plakalı açık kasa transitle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selma Gökçe kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin (36) ve Yasemin Mısırlı (57) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Otomobilde bulunan 4 kişinin, ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nde bir yakınlarının cenaze namazına katıldıktan sonra ilçeye dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Cenazede bulunan yaralıların yakınları ise kaza haberini alır almaz hastaneye geldi. Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D400 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI
CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI
CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI

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Hisarcık, Tragger, Kula, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CENAZEDEN DÖNEN ARAÇ KAZA YAPTI: 3 AĞIR YARALI - Son Dakika
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