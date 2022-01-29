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Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı - Son Dakika

Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı

29.01.2022 16:45

Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde cenazeden dönen araç, ilçe merkezinde kaza yaptı.

Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde cenazeden dönen araç, ilçe merkezinde kaza yaptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında İzmir- Ankara D400 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nden gelen Selma Gökçe idaresindeki 34 EA 9717 plakalı otomobil, kavşaktan ilçe merkezine girmek istediği sırada Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Şahin Sedat idaresindeki 64 BM 655 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen otomobilden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Poyraz (48), Hanım Dingin ve Yasemin Mısırlı sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan ağır yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada da ilk tedavileri uygulanan ağır yaralılardan Hanım Dingin ve Yasemin Mısırlı hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar Ayşe Poyraz ve Selma Gökçe ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 kişinin, ilçeye bağlı Sandal Mahallesi'nde bir yakınlarının cenaze namazına katıldığı ve cenaze töreninden ilçeye döndüğü öğrenildi. Cenazede bulunan yaralıların yakınları ise kaza haberini alır almaz hastaneye akın etti.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D400 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı
Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı
Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı

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Hisarcık, Tragger, Kula, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenazeden dönen araç kaza yaptı: 4 ağır yaralı - Son Dakika
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