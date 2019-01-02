Son Dakika Haberleri: Cenazeden Dönenen Midibüs Devrildi: 9 Yaralı

Cenazeden Dönenen Midibüs Devrildi: 9 Yaralı

52 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, cenaze merasiminden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, cenaze merasiminden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'daki bir cenazeye katılanları taşıyan Sancaktepe Belediyesine ait 34 SU 0803 plakalı midibüs, otoyolun Bolu kesimi doğu gişelerine yaklaşık iki kilometre kala sürücünün yol kenarında bulunan kamyon lastiğine çarpması kontrolden çıkarajsonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirmelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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