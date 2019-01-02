Son Dakika Haberleri: Cenazeden Dönenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 16 Yaralı

Cenazeden Dönenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 16 Yaralı

1 saat önce

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yol ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Cenazeden Dönenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 16 Yaralı, System.String[]
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün, yol ortasındaki TIR lastiğine çarpıp devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'daki bir cenaze töreninden dönenleri taşıyan Sancaktepe Belediyesi'ne ait Muhsin Baş idaresindeki 34 SU 0803 plakalı midibüs, bir TIR'dan fırlayıp yol ortasında kaldığı düşünülen bir lastiğe çarparak devrildi. Kazada midibüsün sürücüsü Muhsin Baş ile birlikte araçta bulunan Ahmet A., Ekrem Ç., Sedat B., Tuncay B. Şaban G., Yaşar Ç., Adem Ç., Cevdet C., İbrahim D., Halit K., Recep G., Ercan A., Ergun T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. 112 Acil ekipleri, olay yerinde yaralılara müdahale ederken, itfaiye ve polis ekipleri de el fenerleriyle yol kenarındaki yeşil alanlarda yaralı vatandaşın olup olmadığını kontrol etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

 

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:41 Kaynak: DHA

Bolu, 3. Sayfa
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