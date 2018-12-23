Cenazeden Dönenleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 19 Yaralı
2 saat önce
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir cenaze törenine katılanları taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, Bursa istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:13 Kaynak: AA
Son Dakika! Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı