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AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti

16.12.2021 17:03

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kendilerine verilen cenazenin kimsesiz bir kişiye ait olduğunu öğrenen aile yakınları, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen cenazeyi belde mezarlığında toprağa verdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kendilerine verilen cenazenin kimsesiz bir kişiye ait olduğunu öğrenen aile yakınları, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen cenazeyi belde mezarlığında toprağa verdi.

Alınan bilgiye göre Ümit Atakaya (41), geçen hafta sonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Atakaya'nın eniştesi ve ablası cenazeyi teslim alarak Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesine getirdi.

Cenazeyi yıkamak için gasilhaneye götüren yakınları, kendilerine teslim edilen kişinin Ümit Atakaya olmadığını gördü.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguyla iletişime geçen aile, kendilerine teslim edilen cenazenin, üzerinden kimlik çıkmayan kimsesiz, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişinin cenazesi olduğunu öğrendi. Aile, kimsesiz cenazeyi Ocaklı Mahallesi Asri Mezarlığı'nda kazdıkları mezara defnetti.

Yeniden Antalya Adli Tıp Kurumu morguna giden aile, teslim aldıkları Ümit Atakaya'nın cenazesini beldeye getirdi.

Cenaze namazının ardından Atakaya'nın cenazesi, kimsesiz kişinin yanına ikinci bir mezar kazılarak toprağa verildi.

Ümit Atakaya'nın ağabeyi Seyfettin Atakaya, AA muhabirine, kardeşinin cesedinin Kumluca'da sahilde bulunduğunu söyledi.

"Mezar taşına 'Kimsesiz Ademoğlu Atakaya' yazdıracağız"

Kumluca, kardeşinin cesedinin Jandarma Komutanlığı ekiplerince otopsi işlemleri için hastane morguna teslim edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben Almanya'da yaşadığım için cenazeyi morgdan almaya yakınlarımız gitti. Yakınlarımız teşhisi doğru koymuşlar ama yanlış cenazeyi almışlar. Dikkat edilmemiş, yanlış cenaze verilmiş. Daha sonra cenaze, Haydarlı beldesinde morga konulmuş. Morgda yıkayacağımız sırada 'Bu benim kardeşim değil' dedim. Ona rağmen biz cenazeyi yıkadık ve yine de mezarlığa defnettik."

Akkaya, hastaneye tekrar iletişime geçtiklerinde defnettikleri kişinin Manavgat'ta boğularak ölen, üzerinde kimlik çıkmayan biri olduğunu öğrendiklerini anlattı.

Sonra tekrar hastaneye giderek kardeşinin cenazesini aldıklarını söyleyen Akkaya, "Kardeşimizi de dün kimsesiz kişinin yanına defnettik. Mezarlıkta solda kimsesiz yatıyor, sağda ise kardeşim. Kimsesiz olarak defnettiğimiz kişinin yakınları çıkıp gelirse, yeri belli. O kimsesizi de biz ailecek kabullendik. O da artık bizim kardeşimiz. Mezarını da yaptıracağız. Mezar taşına da 'Kimsesiz Ademoğlu Atakaya' yazdıracağız."

Antalya'dan cenazeyi teslim alan enişte Nuri Yılmaz da "Bunda da vardır bir hikmet dedik. Acımız büyük olduğu için kabullendik. OIayı Antalya'ya giden abisi çözdü." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti
AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti

Antalya Adli Tıp Kurumu, Karahisar, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Cenazeleri karışan aile, oğulları ile kimsesiz kişiye ait cenazeyi yan yana defnetti - Son Dakika


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