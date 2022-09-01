Düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı; 7 ölü, 5'i ağır, 9 yaralı (2)

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden Hacı Süleyman Kızılaslan(58), Şenay Kızılaslan(48), Fadime Sarıbaş, Adile İzci(62), Meliha Kızılaslan(52) ve Seyyid Battalgazi Sevin'in(18) cenazesi Kangal Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Minübüs şoförü Ayhan Sevin'in(51) cenazesi ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Yakınlarına teslim edilen 6 kişinin cenazesi karayolu ile Malatya'nın Hekimhan ilçesine getirildi. Ölenlerin yakınları cenazeler ilçeye geldiğinde gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Bazılarının ise baygınlık geçirdiği görüldü.

Kazada yaralananlardan Emre Kızılaslan de hastaneden taburcu olurken, tekerlekli sandalyede sol kolu sarılı olarak yakınlarının cenaze namazına katıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Şenay Kızılaslan, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci için Hekimhan ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı. Paşa Kandemir Camisi'nde kılınan cenaze namazına Malatya Valisi Hulusi Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler Hekimhan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerden Ayhan Sevin, Seyyid Battalgazi Sevin'in cenazeleri yarın Yukarı Selimli Mahallesi'nde, Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meliha Kızılaslan ise Dursunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaralılardan 8'isinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. (DHA)