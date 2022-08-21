GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi

Cenazelerin araca konulması ve araçların gidişi GAZİANTEP - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında vefat eden sağlık çalışanları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Kaynak: AA

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