GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi

21.08.2022 12:20
GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi

Cenazelerin Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi önüne getirilmesi Ölenlerin yakınlarının tabuta sarılarak ağlamaları Dua edilmesi Cenazelerin araca konulması ve araçların gidişi GAZİANTEP - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında vefat eden sağlık...

Cenazelerin Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi önüne getirilmesi

Ölenlerin yakınlarının tabuta sarılarak ağlamaları

Dua edilmesi

Cenazelerin araca konulması ve araçların gidişi GAZİANTEP - TAG Otoyolu, Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen trafik kazasında vefat eden sağlık çalışanları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Abdulkadir Yüksel, Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve İHA muhabiri Tanrıöver için tören düzenlendi - Son Dakika
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