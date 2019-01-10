Cenazelerini Defnedemeyen Köylülerin Yardımına İş Makineleri Yetişti
1 saat önce
Cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına iş makineleri yetiştiERZİNCAN - Erzincan'da cenazelerini kar nedeniyle defnedemeyen köylünün yardımına ekipler yetişti.
Cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına iş makineleri yetişti
ERZİNCAN - Erzincan
'da cenazelerini kar nedeniyle defnedemeyen köylünün yardımına ekipler yetişti. İş makineleri tarafından yolların açılmasıyla cenaze kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erzincan'ın Refahiye
ilçesi Aşağı Sütlü köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle cenazelerini defnedemeyen köylülerin yardımına özel idare ekipleri yetişti. Gece sabaha kadar kapalı olan köy yolunu ulaşıma açan ekipler cenaze namazı için köy meydanını da temizlediler. Refahiye ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Sütlü köyünde, Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Sabri Karaca'nın cenazesinin köye getirilmesi için köy camiine ulaşamayan köylüler Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istediler. Erzincan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi köye ulaşarak köylülerinde yardımı ile köy yolunu ve köyün camisinin yolunu açtı. Köy yolu ve camii yolunun açılmasından sonra Sabri Karaca'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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