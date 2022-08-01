Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi

01.08.2022 15:26

Cenazenin adli tıptan alınması Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin'in açıkla Cenaze namazının kılınması Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü ADANA - Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Cenazenin adli tıptan alınması

Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin'in açıkla

Cenaze namazının kılınması Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

ADANA - Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli R.Ü, dini nikahlı karısı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumali Şahin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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