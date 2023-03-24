Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü

24.03.2023 21:59
Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde katıldığı cenazenin defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştirirken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Ali Saltan hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde katıldığı cenazenin defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştirirken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Ali Saltan hayatını kaybetti.

Olay, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığı'na defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan, cenazeye katıldı. İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında mezara inip tahtaları yerleştiren Ali Saltan, bir anda kalp krizi geçirerek mezara yığıldı. Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi öğle namazını müteakip aynı mezarlıkta toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Fethiye Belediyesi, Kalp Krizi, Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenazenin mezar tahtalarını yerleştirirken kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika


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