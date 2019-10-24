Son Dakika Haberleri: Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü
Son Dakika Güncel Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü

Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü

46 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 61 yaşındaki Suriyeli Necah Attahri'nin cenazesi, yakınları tarafından doğduğu topraklara götürüldü.

Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yerleşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 61 yaşındaki Suriyeli Necah Attahri'nin cenazesi, yakınları tarafından doğduğu topraklara götürüldü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki işgali de sona erdi.

Sınırın Akçakale tarafında yaşayan Suriyeliler ise vefat eden yakınlarını doğdukları topraklara götürerek defnetmeye başladı.

Şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 10 gündür Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat eden 61 yaşındaki Necah Attahri'nin cenazesini yakınları Akçakale ilçesine getirdi.

Burada yetkililerden alınan izinler sonrası Attahri'nin cenazesi yakınları tarafından Akçakale Belediyesine ait cenaze aracıyla doğduğu topraklara defnedilmek üzere Tel Abyad'a götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Tel Abyad'dan 4 yıl önce göç etmek zorunda kalan Attahri'nin cenazesinin, kente 7 kilometre uzaklıktaki Havica köyündeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Şanlıurfa, Akçakale, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdal Aksünger'den skandal açıklama: PYD terör örgütü değildir
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi Tel Abyad'da terör örgütü YPG yine bombalı saldırı düzenledi: 4 yaralı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cenazesi doğduğu topraklara götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]