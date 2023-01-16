Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu olabilir - Son Dakika
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Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu olabilir

16.01.2023 17:17
Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu olabilir

Almanya'da cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın ölümüne oğlunun sebep olduğu öne sürüldü.

Almanya'da cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın ölümüne oğlunun sebep olduğu öne sürüldü.

Almanya'da cenazesi bir Alman vatandaşıyla karıştırılınca yanlışlıkla yakılan Abdulkadir Sargın'ın ölümü hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Hannover Savcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Sargın'ın ölümüne neden olan bedensel hasarların sorgulanmaya devam edildiği belirtilirken, "Otopside beyin kanamasından öldüğü ortaya çıktı. Darbeler buna neden olmuş olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sargın'ın 37 yaşındaki oğlunun olay günü akşam yemeği için ailesinin evine geldiği fakat baba Sargın'ın oğlunu alkollü olduğu gerekçesiyle evden çıkarmaya çalıştığı iddia edildi. Sargın'ın oğlunun evden gitmeyi kabul etmediği ve babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu öne sürüldü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine bilgi vermek istemeyen baba Sargın'ın, tıbbi müdahaleyi de kabul etmeyerek oğlundan şikayetçi olmadığı belirtildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde durumu kötüleşen Sargın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Abdulkadir Sargın'ın oğlu ise, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için tutuklanarak psikiyatri hastanesine yerleştirilmişti.

Ne olmuştu

Almanya'nın Hannover kentinde bulunan Hannover Tıp Fakültesi'nin acil servisinde 14 Aralık 2022'de vefat eden Sargın'ın cenazesi 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırılmıştı. Sargının naaşı, cenaze şirketine teslim edildikten sonra 20 Aralık'ta Hannover'de defin işlemleri öncesinde İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştığı ve yakıldığı ortaya çıkmıştı. - HANNOVER

Kaynak: İHA
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Hannover, Almanya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün katili oğlu olabilir - Son Dakika

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