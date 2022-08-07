Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2) - Son Dakika
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Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2)

07.08.2022 17:46
Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2)

CENAZEYE DOKTOR KONTROLÜNDE KATILDIBoğazı kesilerek öldürülen Hacer Alkan'ın cenazesi Devrek'te bulunan kendisine ait terzi dükkanı önüne getirildi.

CENAZEYE DOKTOR KONTROLÜNDE KATILDI

Boğazı kesilerek öldürülen Hacer Alkan'ın cenazesi Devrek'te bulunan kendisine ait terzi dükkanı önüne getirildi. Aynı saldırıda boğazı kesilerek yaralanan Aydın Alkan ise ambulansla getirilirken, doktor kontrolünde cenazeye katıldı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Aydın Alkan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından Pınarönü köyüne götürülen Hacer Alkan'ın cenazesi toprağa verildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşularının boğazını kesen saldırgan, saklandığı evde baltayla polise direndi (2) - Son Dakika
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