Cenazeye giden aile kazada yok oldu - Son Dakika

Kırşehir'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada; otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetti. Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çiçek'in tedavisi sürüyor. Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in incelemelerde bulunduğu kaza yerinde polis çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR