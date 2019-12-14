Cenazeye giden aile kazada yok oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cenazeye giden aile kazada yok oldu - Son Dakika

Cenazeye giden aile kazada yok oldu

6 saat önce

Kırşehir'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu.

Cenazeye giden aile kazada yok oldu, System.String[]

Kırşehir'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada; otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetti. Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çiçek'in tedavisi sürüyor. Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in incelemelerde bulunduğu kaza yerinde polis çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Akçakent, Kırşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2 çocuğun canını alan şırınga çikolatadaki ihmalin bedeli 10 kuruş
20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!

Son Dakika Haberleri
19:34 Hat sanatı Güney Afrika'da tanıtıldı - Son Dakika Haber
19:30 DP Genel Başkanı Uysal, Afyonkarahisar'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika Haber
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Son Dakika Haber
19:22 Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika Haber
19:22 TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü - Son Dakika Haber
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 19:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenazeye giden aile kazada yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]