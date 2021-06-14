Cenazeye giden imam kaza yaptı - Son Dakika

İmamın, 19 Mayıs ilçesinin Kertmen Mahallesi imamı olduğu ve bir akrabasının cenazesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. - SAMSUN

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