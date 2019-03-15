Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı: 35 Yaralı
6 dakika önce
Bursa'nın Keles ilçesinde cenaze otobüsü yan yattı, 35 kişi yaralandı.
Bursa'nın Keles ilçesinde cenaze otobüsü yan yattı, 35 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesi'nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslak köyü yakınlarında yan yattı. Kazada tam bir can pazarı yaşandı. Şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Daha önce yola sızan bir yakıtın asfaltı kayganlaştırdığı üzerinde duruluyor. Şoför Eren C. ayakta tedavi edilirken, 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı