Cenazeye giden otobüs yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cenazeye giden otobüs yandı - Son Dakika

Cenazeye giden otobüs yandı

36 dakika önce

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde cenazeye giden vatandaşlar ile tabutu taşıyan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Cenazeye giden otobüs yandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde cenazeye giden vatandaşlar ile tabutu taşıyan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a cenaze için giden vatandaşları taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden otobüs sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek tüm yolcular ile araçta bulunan tabutu otobüsten indirerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süre duran ulaşım soğutma çalışması devam ederken tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Otobüste bulunan yolcular ile cenazenin bulunduğu tabut aynı cenaze için Tokat'a giden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenazeye giden otobüs yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]