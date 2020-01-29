Cenazeye giden otobüs yandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde cenazeye giden vatandaşlar ile tabutu taşıyan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a cenaze için giden vatandaşları taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden otobüs sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek tüm yolcular ile araçta bulunan tabutu otobüsten indirerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süre duran ulaşım soğutma çalışması devam ederken tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Otobüste bulunan yolcular ile cenazenin bulunduğu tabut aynı cenaze için Tokat'a giden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı.