Son Dakika Haberleri: Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze törenine gidenlerin olduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze törenine gidenlerin olduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Bartın istikametinden Karabük'e gelen Hamit Kayık yönetimindeki 67 AAL 862 plakalı otomobil, Bartın - Kastamonu kavşağından dönüş yaptığı sırada Hasan B'nin kullandığı 78 M 6027 plakalı minibüsle çarpıştı.


Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobilde bulunan Recep Y., Meryem Y., Hatice S. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Sürücü Hamit Kayık, kazanın biranda olduğunu ve anlayamadıklarını söyleyerek, "Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden geliyorduk. Ankara'da cenaze töreni vardı ona gidiyorduk. Önümde kamyon gidiyordun bende arkasındaydım. O döndü bende dönerken birden minibüsün vurduğunu gördüm" dedi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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