Erzincan'da eski belediye başkanının cenazesine giden ekibin bulunduğu araç kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Erzincan'da eski belediye başkanının cenazesine giden ekibin bulunduğu araç kaza yaptı: 3 kişi yaşamını yitirdi

16.12.2022 10:13

Erzincan'da eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenazesine katılmak için Erzincan'dan yola çıkan bir grubun içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Yaşanan feci kazada 3 kişi öldü.

Sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Kargın beldesi çıkışında Yunus Can'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 EGU 09 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) hayatını kaybetti.

Eski belediye başkanının cenazesine gitmek için çıktıkları yolda kaza yaptılar: 3 ölü

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan sürücü Yunus Can ile Abdulkerin Can (57) ise kaza yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de savcının incelemesinin ardından otopsi için Tercan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Eski belediye başkanının cenazesine gitmek için çıktıkları yolda kaza yaptılar: 3 ölü

CENAZEYE GİDİYORLARDI

Otomobildekilerin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Eski Otlukbeli Belediye Başkanı Abdullah Altundal'ın cenazesine katılmak için bu ilçeye gittikleri ifade edildi.

Kaynak: DHA
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Yunus Can, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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