Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı - Son Dakika

Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı

TOKAT - Tokat'ta cenazeye giden aileyi taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt- Sulusaray karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Sulusaray ilçe girişinde Harun B.idaresindeki 60 TD 868 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile birlikte yaşları 14 ile 17 arasında değişen 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansa Sulusaray Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.