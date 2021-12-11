Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir'den ilçeye geldiği belirtildi.

MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş otopsi işlemleri için Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna getirildi. Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları, diğer yakınları teselli etmeye çalıştı.

CENAZELER ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLECEK

Kazada aynı araçta ölen 5 kişinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek olan akrabalarının cenazesi için Eskişehir'den yola çıktığı belirtildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailenin cenazelerinin Eskişehir'e gönderileceği ifade edildi.

"BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazanın Ankara- İstanbul karayolunda meydana geldiğini belirterek, "Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bu haber bizi çok derinden üzdü. Aracın biri Eskişehir'den bir cenaze için Çamlıdere'ye geliyor" ifadelerini kullandı.

"SABAH İŞE GİDİYORDU, CENAZE İÇİN GELENLERLE ÇARPIŞMIŞ"

Diğer araçta hayatını kaybeden Abdullah Kocabaş'ın bacanağı Hulusi Saban ise, "Sabah işe giderken Eskişehir'den cenaze için gelen kişilerle çarpışmış. Bacanağım orada vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.