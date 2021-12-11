Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir'den ilçeye geldiği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş otopsi işlemleri için Kahramankazan'daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna getirildi. Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağlayanları, diğer yakınları teselli etmeye çalıştı.
Kazada aynı araçta ölen 5 kişinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek olan akrabalarının cenazesi için Eskişehir'den yola çıktığı belirtildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailenin cenazelerinin Eskişehir'e gönderileceği ifade edildi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kazanın Ankara- İstanbul karayolunda meydana geldiğini belirterek, "Maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Bu haber bizi çok derinden üzdü. Aracın biri Eskişehir'den bir cenaze için Çamlıdere'ye geliyor" ifadelerini kullandı.
Diğer araçta hayatını kaybeden Abdullah Kocabaş'ın bacanağı Hulusi Saban ise, "Sabah işe giderken Eskişehir'den cenaze için gelen kişilerle çarpışmış. Bacanağım orada vefat etti. Çok üzgünüz" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu - Son Dakika