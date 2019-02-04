Cenazeye Katılmak İçin 5 Saat Karda Yürüdüler
7 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyünde hayatını kaybeden akrabalarının cenazesine katılmak için 5 saat karda yürüyen vatandaşlar, yolda donma tehlikesi geçirdi.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyünde hayatını kaybeden akrabalarının cenazesine katılmak için 5 saat karda yürüyen vatandaşlar, yolda donma tehlikesi geçirdi.
Kozluk'ta hayatını kaybeden eniştelerinin cenazesine katılmak için Sason'a bağlı Yürekli köyünden Çalışırlar köyüne kadar olan 7 kilometrelik karlı yolu 5 saate gidebildiklerini belirten köylülerden Abdulmenaf Çakar, yolda donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Çakar, "Kozluk'ta yaşayan eniştemizin rahatsızlanarak hayatını kaybettiği haberini aldık. Köyde yaşan akrabalarım ile birlikte eniştemizin cenazesine katılmak için sabah erkenden yola çıktık. Ancak, bir metreyi bulan kardan dolayı 7 kilometrelik bir mesafeyi 5 saat yürüyerek gidebildik. Kardan dolayı kıyafetlerimiz ıslandı ve çok üşüdük. Bazılarımız donma tehlikesi geçirdi. Yürekli köyü yolu kapalı olduğu için Çalışırlar köyüne kadar bir metreyi bulan karda yürüyerek araçlara ulaştık. Köyümüzün yolunun biran önce açılmasını istiyoruz" dedi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:02 Kaynak: İHA
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