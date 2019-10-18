Son Dakika Haberleri: Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı
Son Dakika Güncel Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı

Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı

16 dakika önce

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi.

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı

Kurşunlu, İstanbul, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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