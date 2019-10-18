Cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs devrildi: 25 yaralı
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İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:08 Kaynak: AA
İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
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