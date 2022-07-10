Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

10.07.2022 19:06

Düzce'de cenazeye katılmak için hareket eden bir ailenin içinde bulunduğu araç, oto kurtarıcıdan yola düşen araca çarptı. Yaşanan feci kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, TEM yolunun Düzce Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Turgay Kahraman'ın kullandığı oto kurtarıcıda yüklü otomobil, yola düştü. Şaban Albayrak yönetimindeki otomobil ise yola düşen araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada otomobilde bulunan Şahaste Albayrak (85) hayatını kaybederken, sürücü Şaban Albayrak, Fatma Albayrak, Zeyra Albayrak ve Döndü Albayrak ise yaralandı

Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

OTO KURTARICININ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri de oto kurtarıcıyı kullanan Turgay Kahraman'ı ifadesi için emniyete götürdü. Kaza nedeniyle TEM yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, geçişler kontrollü sağlandı.

Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

CENAZEYE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik, normale döndü. Albayrak ailesinin, Ankara'daki cenazeye katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Oto kurtarıcıdan düşen araca, otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI OTO KURTARICIDAN DÜŞEN OTOMOBİLE ÇARPTI 1 ÖLÜ 4 YARALI Oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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