Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 61 PD 790 plakalı minibüs, seyir halinde iken ilçenin Simenli mahallesinde freninin boşalması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak evin çatısına düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılırken, minibüstekilerin vefat eden Şalpazarı MHP İlçe Başkanı Ömer Özdin'in cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Şalpazarı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cenazeye yolunda kaza: 8 yaralı - Son Dakika

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